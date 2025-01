Da esquerda para direita, Paulo Figueiredo, Luís Lacombe, Allan dos Santos e Jorge Seif - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/01/2025 11:42

O blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira desde 2021, foi fotografado no baile da posse de Donald Trump. O evento, Starlight Ball ("Baile Luz das Estrelas, na tradução livre do inglês), realizado na noite desta segunda-feira, 20, ocorreu na sede do jornal The Washington Times, em Washington, capital americana.

Allan aparece em imagens ao lado do senador Jorge Seif (PL-SC), do jornalista Luís Ernesto Lacombe e do ex-apresentador Paulo Figueiredo.

Paulo Figueiredo, que também participou da cerimônia, está indiciado pela Polícia Federal no Brasil em investigação relacionada a uma tentativa de golpe de Estado. O blogueiro Allan dos Santos, por sua vez, teve a prisão preventiva decretada no âmbito do inquérito das fake news. Os dois casos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Allan dos Santos também apareceu em vídeos quando Eduardo Bolsonaro e Donald Trump Jr, filho do presidente dos EUA, se encontraram no Baile de Posse Hispânico, no sábado, 18. Em sua conta no Instagram, que diz ser sua 50ª na tentativa de fugir dos bloqueios impostos pelo STF, o bolsonarista publicou um crachá da área VIP do ato trumpista.

Em outubro do ano passado, o blogueiro afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando, nos Estados Unidos. Os xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes são frequentes. Para tentar seguir nas redes sociais, Allan dos Santos criou um perfil no OnlyFans, plataforma de pornografia. Depois, disse que foi banido da rede.

Os bailes presidenciais são uma tradição da posse dos EUA. Durante o evento, Trump dançou três musicas com a primeira-dama, Melania Trump, incluindo "My Way", de Frank Sinatra. Outros nomes da oposição participaram do evento, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.