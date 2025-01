PRF informou que a falta de habilidade do adolescente pode ter sido a causa do acidente - Divulgação/PRF

Publicado 21/01/2025 11:04

Um homem, de 37 anos, morreu após um acidente nesta segunda-feira (20), na BR-116, em Medina, Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um adolescente de 16 anos, filho da vítima, que conduzia o veículo no momento da colisão.

De acordo com a PRF, o homem estava dormindo enquanto o jovem dirigia. No acidente, o adolescente invadiu a contramão e bateu em outra carreta, que transportava peças automotivas. A colisão pode ter sido causada pela falta de habilidade do menor.

O homem morreu no local. adolescente foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Teófilo Otoni. Já o motorista do outro veículo não teve ferimentos.



Ainda segundo a PRF, a carreta no qual estavam pai e filho tinha placas do Nordeste e seguia carregada de roupas. O tacógrafo do veículo apontou que o descanso obrigatório não foi cumprido. Pela lei, em um intervalo de 24 horas, é preciso ter 11 horas de descanso ininterruptas, sendo que a cada 5h30, é preciso ter 30 minutos de pausa. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Saque de carga

Durante a ocorrência, a PRF acionou a Polícia Militar (PM) pedindo apoio para evitar o saque da carga transportada pela carreta das vítimas.



De acordo com a PM, a equipe que foi ao local prendeu em flagrante dois homens, de 23 e 45 anos, por furto. Um deles foi visto escondendo peças de roupas das carga em seu carro e o outro foi flagrado arremessando dois fardos contendo calças que eram transportadas pelo caminhão.



Segundo a corporação, o automóvel usado no furto foi apreendido. Os dois envolvidos foram levados para a delegacia junto com os materiais apreendidos.