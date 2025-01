Filho da investiga foi quem acionou a polícia - Divulgação

Publicado 23/01/2025 09:22 | Atualizado 23/01/2025 10:09

São Paulo - Uma mulher, de 46 anos, foi presa após dopar o namorado, amarrá-lo na cama e atear fogo em seu corpo, causando sua morte. O caso aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira (22).

O crime ocorreu no bairro Parque Dom Pedro II. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o filho da suspeita foi quem acionou a Polícia Militar depois do homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher admitiu ter assassinado a vítima, de 44 anos. Conforme uma reportagem da emissora "EPTV Campinas", a investigada disse ter cometido o crime por ter sido vítima de ameaças.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.