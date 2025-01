Investigada mostrou arrependimento durante interrogatório - Pixabay

Publicado 23/01/2025 10:24

Minas Gerais - Uma mulher de 20 anos foi presa nesta terça-feira (21) após jogar óleo quente no rosto do sobrinho, de 15 anos. A tentativa de homicídio aconteceu por conta de uma discussão envolvendo um carregador de celular. O caso aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Após a discussão, a suspeita teria deixado a residência e retornado de forma sorrateira para cometer o crime. A vítima sofreu queimaduras severas no rosto. O crime aconteceu no dia 14 de janeiro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22), o jovem segue internado em estado grave. Ele permanece entubado, sem condições de prestar depoimento ou realizar exame de corpo de delito devido ao risco de infecção.

De acordo com o delegado Diego Lopes, a suspeita já possuía antecedentes por desavenças contra outros familiares e registros de atritos com a vítima. "O histórico de conflitos e a gravidade do ataque reforçam a qualificação do crime como tentativa de homicídio com dolo eventual, ou seja, quando o autor assume o risco de produzir o resultado morte", disse.

O delegado contou ainda que a suspeita demonstrou arrependimento em seu interrogatório, mas não conseguiu justificar a violência extrema em uma situação de conflito por um motivo considerado fútil.