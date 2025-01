Fernanda Torres indicada ao Oscar de Melhor Atriz - AFP

Publicado 23/01/2025 13:06

O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo Lula celebraram no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, as indicações históricas do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025. A obra, dirigida por Walter Salles, foi indicada nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, escreveu em sua conta na rede de Elon Musk: "Nós vamos sorrir. Sorriam!" É assim que os brasileiros estão com as indicações de Ainda Estou Aqui e de Fernanda Torres ao Oscar. Ainda estamos aqui, sorrindo e torcendo pelo nosso cinema!

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, celebrou: "AVISA QUE É DO BRASIL! Pela primeira vez na história, um filme brasileiro é indicado na categoria principal do Oscar: Melhor Filme! E não para por aí - são três indicações históricas para o Brasil. Nossa talentosa Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, e o filme Ainda Estou Aqui concorre tanto na categoria de Melhor Filme Estrangeiro quanto na de Melhor Filme. Estamos orgulhosos da nossa arte, da nossa cultura, e já na torcida por essas estatuetas que podem marcar um novo capítulo no cinema brasileiro!"

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a relevância da conquista: "Uma conquista para o cinema brasileiro! Que alegria receber a notícia das indicações de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz e do emocionante filme 'Ainda Estou Aqui' na categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto lindo que está fazendo história e enchendo nosso país de orgulho! Viva o cinema brasileiro!!!"

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, compartilharam mensagens semelhantes: "Indicações mais nobres do Oscar! Fernanda Torres para melhor atriz e 'Ainda Estou Aqui' para melhor filme e melhor filme estrangeiro. É o cinema e a cultura brasileira mostrando sua força, ao mesmo tempo que valorizam a luta de Eunice Paiva por verdade, memória e justiça. Viva!"

O ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, escreveu: "DIA HISTÓRICO PARA O CINEMA BRASILEIRO! Ainda Estou Aqui recebe 3 indicações ao Oscar, celebrando não só o talento artístico, mas também a força dos empreendedores que tornam nosso audiovisual possível. Um reconhecimento ao trabalho que move a arte e a indústria no Brasil!"

Outros ministros, como Silvio Costa Filho, Esther Dweck, André Fufuca, Camilo Santana, Marcio Macedo, Paulo Teixeira, Renan Filho e Camilo Santana também comemoraram e destacaram a relevância do feito para a cultura nacional em seus perfis no X. Antes das indicações ao Oscar, políticos de direita criticaram o longa-metragem e incentivaram, via redes sociais, um boicote ao filme.