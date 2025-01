Acidente aconteceu na última sexta-feira - Reprodução

Publicado 23/01/2025 11:00

São Paulo - A sobrevivente do acidente com avião em Caieiras , na Região Metropolitana de São Paulo, Bethina Alves Maria Feldman, de 12 anos, teve alta hospitalar na tarde desta quarta-feira, 22. Ela estava internada desde o dia da queda da aeronave, na sexta-feira (17). Os pais da menina, André Feldman e Juliana Elisa Maria Feldman, morreram no acidente.

Ainda de acordo com a nota emitida pela BraziI International Games (BIG), empresa que seu pai era CEO, ela está bem. O piloto Edenilson de Oliveira Costa está com alta prevista para sexta-feira (24).

No dia do acidente, o piloto e Bethina passaram a noite na mata até serem localizados e encaminhados ao Hospital das Clínicas. A ocorrência foi registrada ainda na quinta passada, mas a aeronave foi encontrada somente durante a manhã do dia seguinte, sexta passada, dia em que a menina completou 12 anos.

A aeronave decolou do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, e tinha como destino o município de Americana, na região de Campinas, no interior do Estado.

A família também divulgou uma nota de agradecimento à equipe médica do Hospital das Clínicas. "Agradecemos imensamente pelo cuidado e atenção excepcionais dispensados à nossa querida Bethina. Sua dedicação e compaixão foram fundamentais para sua recuperação."