Mulher exposta em vídeo no avião processa companhia aérea e mulher que a gravou

Mulher exposta em vídeo no avião processa companhia aérea e mulher que a gravouReprodução

Publicado 23/01/2025 16:57 | Atualizado 23/01/2025 17:02

A bancária Jennifer Castro revelou que acionou a Justiça contra a advogada Eluciana Cardoso e a companhia aérea Gol, em razão de um incidente ocorrido durante um voo entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em dezembro, que ganhou grande repercussão. Na ocasião, a bancária não quis trocar de lugar com uma criaça, o que motivou a confusão.



Em entrevista ao "Cola Mais Podcast", Jennifer explicou os motivos que a levaram a entrar com o processo. "Eu estou processando a companhia e a mulher. Eles não prestaram nenhum socorro, não perguntaram se eu estava precisando de nada. Poderiam ter ido falar com a mulher: 'olha, você está incomodando'. Eles ficaram do lado deles. Poderiam ter falado comigo, duas palavras", afirmou.

Ainda na entrevista, Jennifer afirmou não acreditar na legitimidade do pedido de desculpas da advogada Eluciana Cardoso, que filmou o episódio. “Ela ia falar o que lá no Fantástico? Se não fosse desculpa, seria o quê?", questionou.



Jennifer relatou ainda que tentou contato com a Gol por meio das redes sociais, mas classificou a resposta como insatisfatória. "Eu mandei mensagem pra eles, mandaram um textão falando: ‘você solicitou ajuda da companhia?’. Eu que tinha que pedir ajuda?", disse, demonstrando indignação.

A bancária acusa Eluciana Cardoso de difamação e injúria. Já a Gol também foi incluída na ação judicial. Procurada, a companhia informou que não vai comentar o caso.