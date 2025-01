Vitor Rocha e Silva era natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro - Reprodução/redes sociais

Vitor Rocha e Silva era natural de Uberlândia, no Triângulo MineiroReprodução/redes sociais

Publicado 24/01/2025 14:28 | Atualizado 24/01/2025 14:59

Imagens de uma câmera de monitoramento da Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, mostram o momento em que dois criminosos assaltam e atiram no jovem Vitor Rocha e Silva , de 23 anos, na tarde desta quinta-feira (23). O rapaz, que estava acompanhado do namorado, Felipe Lobato, 25, foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu.O registro mostra os dois (ambos de camiseta, shorts e chinelo) descendo uma escada e andando pela calçada (no canto direito da gravação). Cerca de um minuto depois, ao fundo da imagem, é possível ver uma movimentação e a luta corporal entre os assaltantes e as vítimas.Silva, de camiseta clara, aparece e indo ao chão. Lobato, de camiseta escura, se agacha e acolhe o companheiro, que permanece deitado.Um dos assaltantes abordou o casal e anunciou o assalto, pedindo os celulares e as senhas dos dois. Os aparelhos foram entregues. As vítimas disseram, porém, que não se lembravam das senhas e passaram a ser agredidas. Neste momento, segundo a Polícia Militar, aparece o segundo criminoso, em uma moto azul.Os namorados reagiram e lutaram com os bandidos. Na sequência, o homem que espancava Vitor atira. Um dos disparos atingiu o rapaz do lado direito do tórax e outro antebraço. Já Lobato teve ferimentos no joelho e acima do queixo por causa das agressões.Os ladrões fugiram. O caso é investigado pelo 14° Distrito Policial, em Pinheiros.