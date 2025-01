Homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/01/2025 12:36

Um homem foi preso após agredir e jogar uma mesa contra sua mulher durante uma discussão em um bar, na terça-feira (21), em Santa Maria, no Distrito Federal.

Homem joga mesa em sua mulher após desentendimento em Bar no Distrito Federal.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chega ao local e ameaça a vítima. Na sequência, ele pega uma mesa e a arremessa contra a mulher.No vídeo, é possível ver alguns homens que estavam no bar observando a briga entre o casal. Porém, quando o agressor começa a bater na mulher com socos no rosto, um dos clientes tenta intervir para ajudar a vítima.Durante a abordagem policial, os agentes encontraram uma faca na cintura do homem, que alegou está com a arma branca para defesa pessoal. A vítima, por sua vez, fugiu do local antes da chegada da polícia.O autor foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha. O caso segue em investigação. O nome do autor não foi revelado.