Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser dada aos telefones 197 ou 181 - Reprodução/ASCOM PCPR

Publicado 24/01/2025 18:36

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná investiga o caso de uma bebê sequestrada nesta quinta-feira (23), no bairro Parolin, em Curitiba, por uma mulher que se identificava como agente de saúde. O órgão instalou uma força-tarefa com todas as forças policiais para investigar o desaparecimento da criança.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses, foi levada por volta de 12h, em um carro branco sem placas, após a abordagem de uma mulher que alegou receber uma denúncia de maus-tratos à bebê. A suspeita afirmou que levaria a criança ao Conselho Tutelar.

As buscas por Eloah seguem nesta sexta-feira (24). Teixeira afirmou que o Alerta Amber, sistema de alertas urgentes de rapto de crianças, foi acionado e que outros grupos especiais da Polícia Civil e Militar como o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da Polícia Civil (Tigre), estão empenhados em ajudar a encontrar a menina.

"Todos os envolvidos estão bastante sensibilizados com a situação, por isso criamos a força-tarefa, para localizar essa criança mais rápido o possível", disse. O secretário ainda afirmou que a Polícia Federal está ciente do caso, podendo atuar em aeroportos.

Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser repassada pelos telefones 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou (41) 3270-3350.