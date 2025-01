Comunicado destaca outras frentes para ampliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência dentro do SUS - Reprodução

Comunicado destaca outras frentes para ampliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência dentro do SUSReprodução

Publicado 25/01/2025 11:37

O Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte firmaram acordo de cooperação técnica para promover políticas públicas integradas destinadas a pessoas com deficiência, incluindo transtorno do espectro do autismo (TEA).



Em nota, o Ministério da Saúde informou que a proposta é implementar a prática do paradesporto em centros especializados em reabilitação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.



“A iniciativa busca fortalecer os cuidados intersetoriais, promovendo o intercâmbio de programas, conhecimentos e experiências, além de ampliar a cooperação técnico-científica entre os dois ministérios. O acordo reafirma o compromisso do Brasil com a inclusão social, a promoção dos direitos humanos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A prática esportiva ocupa um lugar central nesse esforço”, diz o Ministério da Saúde.



O comunicado destaca ainda outras frentes para ampliação e manutenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê a construção de novos centros especializados de reabilitação (CER) e de novas oficinas ortopédicas. O objetivo é cobrir vazios assistenciais desse tipo de serviço no país.



Ações previstas



No que diz respeito ao Ministério do Esporte, o acordo define como responsabilidades da Secretaria Nacional do Paradesporto:



- promover e fortalecer ações e programas paradesportivos, especialmente no âmbito do Programa TEAtivo;



- fomentar o avanço científico e tecnológico relacionado à atividade física para pessoas com deficiência;



- compartilhar informações sobre políticas públicas paradesportivas;



- e cooperar na geração e difusão de conhecimentos técnico-científicos.



Responsabilidades



Para o Ministério da Saúde, o acordo define como responsabilidades da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde ações como:



- atuar na intermediação de parcerias com outros órgãos governamentais que possam contribuir com ações relacionadas;



- cooperar na geração e difusão de conhecimentos técnico-científicos relacionados ao tema;



- compartilhar informações sobre políticas públicas de saúde destinadas a pessoas com deficiência, observados os limites do disposto na Lei Geral de Proteção de Dados;



- colaborar para a divulgação e a conscientização do público envolvido para o alcance dos resultados esperados de ações, projetos e programas previstos.