Chuva que atingiu São Paulo nesta sexta, 24, vem sendo tratada como histórica - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 25/01/2025 08:26 | Atualizado 25/01/2025 08:51

O volume dos temporais que atingiram São Paulo nesta sexta-feira, 24, corresponde a quase à metade do esperado de chuva para janeiro na cidade. Ao todo, foram 125mm de precipitação, enquanto a média para o mês é de 288mm, segundo a Defesa Civil. Ou seja, somente nesta sexta, choveu 43,4% do previsto para os primeiros 31 dias do ano na capital paulista. Até esta quinta, a quantidade de chuvas era de 193,2mm.

A chuva também vem sendo tratada como histórica. Trata-se do terceiro maior volume de precipitação registrado na cidade de São Paulo nos últimos 64 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), computados na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, que faz as medições de 1961.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) informou nas redes sociais que equipes da Prefeitura estão nas ruas para minimizar os impactos e recuperar os pontos de alagamentos espalhados pela cidade.

"São Paulo enfrentou hoje um volume de chuvas que correspondeu à metade do esperado para o mês inteiro", escreveu Nunes no X (antigo Twitter). "São 345 veículos e 2.400 funcionários trabalhando para minimizar os impactos. Já restabelecemos a maioria dos 37 pontos de alagamento; foram recuperados 33, restando apenas quatro até o momento".

A violência do temporal causou uma série de transtornos na cidade. Ruas e avenidas ficaram alagadas. As enxurradas arrastaram carros, e as estações de metrô, como Jardim São Paulo-Ayrton Senna (Linha 1-Azul), na zona norte, ficaram tomadas pelas águas que escorreram com força pelas escadas.

O teto do shopping Center Norte, no bairro Vila Guilherme, também na região norte da cidade, desabou no meio do corredor, entre os lojistas e clientes do estabelecimento. Não há registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros recebeu chamado para o desabamento de uma casa em Santana (zona norte), e também não registou feridos.

Mesmo depois das chuvas, as pessoas encontravam dificuldades para voltar para a casa. Além da lentidão do trânsito nas ruas e avenidas, com 462 quilômetros de congestionamento por volta das 20h30, trens e metrôs também tiveram o funcionamento afetado.

O trecho entre as estações Tucuruvi e São Paulo-Ayrton Senna (Linha 1-Azul) ficará fechado até meia-noite desta sexta, informou a Companhia do Metropolitano de São Paulo, enquanto outras partes da mesma linha estão com velocidade reduzida, e maior tempo de parada.

Além disso, mais de 140 mil imóveis chegaram a ficar sem luz na capital - o número já tinha caído para 80.118 às 23 horas, conforme conforme balanço da Enel, distribuidora de energia. A empresa diz que está com equipes em campo para restabelecer o serviço para os clientes que foram afetados.

Alerta Severo é disparado pela primeira vez em São Paulo

A Defesa Civil emitiu, pela primeira vez para a capital paulista, um alerta severo para os celulares de pessoas que se encontram em área de risco. A mensagem foi disparada às 15h57, e avisava sobre a necessidade de as pessoas se protegerem por conta das chuvas.

Nas redes sociais, internautas criticaram a Defesa Civil por acionar o alerta depois que as chuvas já tinham começado.

O órgão alega que uma mensagem já havia sido emitida antes, quando a chuva estava em nível moderado (neste caso, só pessoas cadastradas recebem), e disparou o aviso de perigo severo quando teve a certeza, com base em dados, de que a chuva tinha grande potencial de estrago. "Ainda havia incertezas sobre a sua gravidade", disse, em nota.

Ao Estadão, o tenente Maxwel Souza explica que o disparo do alerta severo foi realizado após os pluviômetros da Defesa Civil indicarem elevação rápida da chuva em curto espaço de tempo. "Foram 80mm em uma hora, entre às 15h e 16h", disse o tenente da Defesa Civil. "A previsão é para chover 288mm em todo mês. Isso dá uma medida do quanto a chuva foi forte nesta tarde", acrescentou.