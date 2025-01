Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 25/01/2025 20:40

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 25, o sorteio 2.820 da Mega-Sena com o prêmio de R$ 30 milhões. Em caso de nenhum acerto das seis dezenas, o prêmio irá acumular para o próximo sorteio.

Veja os números sorteados:

06 - 15 - 19 - 25 - 32 - 42

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, 28, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.