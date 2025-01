Helicóptero caiu em fazenda deixando três mortos no Sul de Minas - Divulgação/PM

Publicado 28/01/2025 07:57 | Atualizado 28/01/2025 07:59

Um helicóptero usado para pulverização de lavouras caiu em uma fazenda e deixou três mortos na tarde desta segunda-feira, 27, na zona rural de Cruzília, no Sul Minas.

As vítimas são o piloto, identificado como Fernando, o gerente da fazenda, Lúcio André Duarte, de 40 anos, e sua esposa, Elaine Moraes Souza, auxiliar administrativa, conforme relato do dono da fazenda, Amauri Pinto Costa, à EPTV, afiliada da TV Globo. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a aeronave retornava de outra fazenda quando funcionários do local ouviram o barulho da queda. O piloto, natural de Goiânia, prestava serviços de pulverização e teria convidado o casal a embarcar. Não há informações sobre o que causou o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil foram acionadas ao local do acidente. Segundo a Polícia Militar (PM), a identificação oficial das vítimas vai depender dos trabalhos da perícia.