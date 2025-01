Investigado havia fugido, mas foi localizado e preso - Divulgação

Investigado havia fugido, mas foi localizado e presoDivulgação

Publicado 28/01/2025 09:01

Amazonas - Um homem, de 29 anos, foi preso por estuprar as três sobrinhas e ter transmitido uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) às vítimas. O caso aconteceu em Benjamin Constant, no interior do Amazonas, e foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27).

As vítimas têm 10, 12 e 13 anos. Segundo a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações tiveram início no dia 16 de janeiro, após a mãe das vítimas registrar um Boletim de Ocorrência.

Na ocasião, a menina de 12 anos apresentava alguns sintomas. Ela foi levada ao hospital, quando foi constatado que ela havia contraído uma IST.

"A mãe só descobriu o caso após perceber que a filha apresentava alguns sintomas. Ela levou a adolescente ao hospital para realizar exames, onde foi diagnosticada com uma IST. A partir disso, a adolescente começou a relatar os abusos que havia sofrido por parte do marido da tia em Benjamin Constant", disse a delegada.

Na delegacia, a vítima foi ouvida em depoimento especial e confirmou os abusos sofridos. Também foi realizado um exame de corpo de delito, que confirmou o abuso por parte do tio. O suspeito vivia em união estável com a tia paterna da vítima.

Diante dessa situação, a Depca entrou em contato com a 51ª Delegacia Interativa de Polícia de Benjamin Constant, para relatar os fatos. Paralelamente, no dia 20 de janeiro, a avó materna da primeira vítima compareceu à 51ª DIP para informar que as outras duas irmãs dela, de 10 e 13 anos, também foram vítimas do mesmo homem.

"Os depoimentos das vítimas foram colhidos e a representante legal apresentou exames realizados no hospital que comprovaram a conjunção carnal, evidenciando os crimes. Com isso, a equipe policial de Benjamin Constant tentou localizar o suspeito para interrogatório e descobriu que ele havia fugido", explicou Mayara Magna.

Foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o autor. O homem foi localizado e preso na sexta-feira (24), em Benjamin Constant. Ele segue à disposição da Justiça.