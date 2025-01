MSC diz que adotou 'todas as precauções necessárias' após o surto - Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que monitora um surto de norovírus no cruzeiro MSC Grandiosa. Mais de 2% dos passageiros foram infectados (127 casos em 6.293 passageiros).



O surto de doença diarreica aguda foi detectado no dia 17 de janeiro. Os testes realizados pela equipe de saúde de bordo em amostras clínicas dos passageiros confirmaram que se tratava de surto do norovírus, mesmo agente infeccioso identificado recentemente no Guarujá e em outras cidades do litoral paulista



Ao Estadão, a MSC diz que adotou "todas as precauções necessárias para manter um ambiente saudável a bordo" após o surto. "Estamos monitorando de perto os relatos de casos entre os hóspedes e intensificamos os procedimentos de limpeza e sanitização em todo o navio. Todos os hóspedes foram orientados a lavar as mãos com frequência e entrar em contato com o Centro Médico no caso de apresentarem quaisquer sintomas gastrointestinais."

Transmissão



A principal via de transmissão do vírus é fecal-oral. Isso ocorre quando fragmentos microscópicos de fezes contaminadas de uma pessoa infectada entram no corpo de outra.



Para isso, existem algumas rotas. A principal é a ingestão desses fragmentos em algum alimento ou bebida contaminado, especialmente a água. Também é comum acontecer a contaminação quando tocamos um objeto infectado e depois levamos as mãos à boca ou na interação de pessoa para pessoa, por meio do toque.



Em locais quentes e com grande fluxo de pessoas, como no litoral de São Paulo durante o verão, o número de casos pode disparar.