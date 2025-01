Carro foi levado por exurrada para dentro de uma residência - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/01/2025 18:59 | Atualizado 25/01/2025 19:07

Além de alagamentos em estações de metrô, desabamentos e quedas de energia, o temporal que atingiu a capital paulista na última sexta-feira, 24, deixou um rastro de destruição em diversas regiões. Na Vila Madalena, um dos bairros mais afetados, a água chegou a atingir 3 metros de altura, invadindo residências. A correnteza também arrastou veículos, deixando carros empilhados em diferentes pontos do bairro ainda neste sábado, 25.



Com ventos fortes, granizo e 82 milímetros de precipitação concentrados em apenas uma hora, entre 15h e 16h, o fenômeno foi o terceiro maior volume de chuvas registrado na capital em 64 anos, de acordo com a Defesa Civil. Além da Vila Madalena, o bairro de Santana e Pinheiros foram os outros bairros mais afetados.



Na Rua Romeu Perrotti, a força da água derrubou o muro de um estacionamento, arrastando os veículos em direção às casas vizinhas. "A água ficou tão alta e tão forte que teve um carro que atravessou o muro e entrou em uma das residências. Os moradores perderam tudo e precisaram sair às pressas", contou a aposentada Tania Lisa, de 67 anos.

O empreendedor de saúde e estética, Claus Pita, 33, também foi uma das pessoas impactadas pela chuva. Ele relata que estava em casa quando as chuvas começaram e, em poucos minutos, o volume de água aumentou o suficiente para invadir sua residência, deixando móveis e eletrodomésticos submersos. "Perdi tudo. Vou ter que recomeçar do zero. Só consegui me salvar porque subi no telhado", conta.Ele descreve ainda o impacto da força da correnteza. Durante a limpeza da casa, encontrou peixes mortos trazidos pela enxurrada Um dos momentos mais tensos, de acordo com ele, foi quando uma vizinha, que não sabia nadar, precisou ser resgatada com a ajuda de moradores de um condomínio próximo, que jogaram uma corda para salvá-la. "Foi um cenário de apocalipse. A gente vê essas coisas na televisão, mas não dá para imaginar o como é horrível vivenciar isso".Os moradores da Rua Isabel de Castela, na Vila Madalena, também enfrentam as consequências da tempestade. O cenário na região incluiu supermercados alagados, casas invadidas pelas águas e veículos empilhados pela força da correnteza. Segundo o morador Eduardo Passeri, 54 anos, a rua já é frequentemente afetada por enchentes, mas o impacto desta vez foi muito maior."Por isso mesmo, meu portão foi construído como uma espécie de comporta, para conter a chuva", explica. "Quando a chuva começou, mesmo vendo os carros submersos, eu estava tranquilo, porque o portão sempre segurava. Mas dessa vez foi diferente. Quando vi a água atravessando o portão, pensei: algo muito ruim vai acontecer. E aconteceu", relata.O Estadão entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para obter esclarecimentos sobre o número de solicitações de limpeza urbana e remoção de veículos feitas pelos moradores entre sexta-feira (24) e sábado (25), além do status dessas demandas. Até o momento, porém, não houve retorno.