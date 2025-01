São Paulo registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica - Reprodução/redes sociais

Publicado 25/01/2025 17:24 | Atualizado 25/01/2025 17:24

O corpo de um homem de 73 anos foi encontrado na manhã deste sábado (25) dentro de sua residência, no bairro de Pinheiros, na capital paulista. A casa foi alagada na tarde de sexta-feira (24), dia em que a cidade registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica , segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A Defesa Civil do estadual informou que o idoso é a 15ª vítima relacionada às fortes chuvas no estado desde 1º de dezembro, quando se iniciou a Operação Chuvas 2024/2025.