Pastor David Tonelli Mainarte - Reprodução/redes sociais

Publicado 25/01/2025 15:43

O pastor David Tonelli Mainarte vai responder a um processo criminal por "estelionato religioso". Segundo a denúncia, oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso, fiéis eram induzidos a pagar por falsos "tratamentos milagrosos".



Em vídeos das "curas" publicados nas redes sociais, ele afirma ser capaz de "fazer dentes nascer", "reconstrução de seios", "desaparecer com cicatrizes", "conseguir que paralítico ande" e que "cegos voltem a enxergar".



"Trata-se de imputado que habitualmente manipula vítimas, passando-se por detentor de poderes sobrenaturais para empreender curas milagrosas, explorando a vulnerabilidade de pessoas que estão muito enfermas e em situação de extrema vulnerabilidade e aflição", diz um trecho da denúncia assinada pelo promotor de Justiça João Linhares.



O pastor atendeu na Igreja Quadrangular, em São Paulo, e na Igreja Missão Céu na Terra, em Campo Grande. Uma vítima procurou a Delegacia de Polícia e denunciou o golpe.

Segundo o relato, o religioso cobrou R$ 1.680 para atendê-la e, após algumas sessões sem resultado, parou de responder às suas mensagens.



O juiz Marcelo da Silva Cassavara, da 1.ª Vara Criminal de Dourados, recebeu a denúncia. Com a decisão, foi deflagrada uma ação penal. Testemunhas serão ouvidas e Mainarte terá a oportunidade de apresentar sua defesa antes do julgamento.



Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com a defesa do pastor, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.