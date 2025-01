Para dificultar o reconhecimento, a mulher cortou, alisou e pintou o cabelo da criança - Divulgação

Para dificultar o reconhecimento, a mulher cortou, alisou e pintou o cabelo da criançaDivulgação

Publicado 25/01/2025 15:02

Uma criança de um ano e sete meses que havia sido sequestrada no bairro Parolin, em Curitiba, foi encontrada na noite desta sexta-feira, 24, na cidade vizinha Campo Largo, após operação integrada das forças de segurança do Paraná. A suspeita do sequestro foi presa em flagrante. Em coletiva de imprensa neste sábado, 25, as autoridades não informaram a idade ou o nome da suspeita.



O sequestro da bebê foi comunicado às autoridades às 12h41 de quinta-feira, 23. Com o apoio de imagens de câmeras de segurança, as investigações apontaram que a mulher usou um veículo Fiat Argo branco para cometer o crime.



Segundo as autoridades, ela teria tentado cometer o delito um dia antes, em Campo Largo. Essa foi a cidade para a qual levou a garota.



Para dificultar o reconhecimento da menina, a mulher cortou, alisou e pintou o cabelo da criança. A menina foi examinada e não foi encontrada qualquer lesão.



De acordo com o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, as investigações descartaram a hipótese de um esquema de tráfico de pessoas ou órgãos. Segundo ele, trata-se de um caso isolado. "A mulher queria a criança para criá-la como filha", disse.