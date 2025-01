Causas do acidente estão sendo investigadas - Reprodução/TV Globo

Causas do acidente estão sendo investigadasReprodução/TV Globo

Publicado 26/01/2025 19:44

Um motociclista, de 48 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na manhã deste domingo (26) na BR-364, em Jaciara, no Mato Grosso.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima teve o membro superior esquerdo e o tórax esmagados pelas rodas do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para exame de necropsia. As causas do acidente estão sendo investigadas.