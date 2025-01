Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) - Reprodução/redes sociais

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)Reprodução/redes sociais

Publicado 26/01/2025 19:32

Sobre a estação Jardim São Paulo, da Linha 1-Azul do Metrô, que permanece fechada desde sexta-feira (24), o gestor municipal afirmou que não havia o que fazer para deter a força da água.

"Num volume de água igual aquele, não adianta, você vai ter problema. É humanamente impossível conter, com a quantidade de água e aquele volume, no mesmo local em um espaço curto de tempo", disse.

"(...) Podia fazer o que fosse, não teria condições de evitar os danos. Infelizmente são situações do clima que tem acontecido e a gente tem que estar preparado. Agora é fazer ações, pegar o mapa de drenagem e fazer bombeamento como a gente tem o sistema no túnel do Anhangabaú. Mas sinceramente falando, com aquele volume de água, não teria nenhum mecanismo que pudesse evitar aquele tipo de transtorno", avaliou.

Nunes atribuiu os transtornos à grande quantidade de chuva que caiu em um curto espaço de tempo, o que é característico das mudanças climáticas.

"Foi um volume de chuvas enorme. Choveu ontem (sexta) o equivalente a metade do que estava previsto para chover o mês inteiro", ressaltou.

Disse ainda que a cidade tem investido em obras de drenagem e que esses investimentos têm surtido efeito. "A gente tem oito piscinões em andamento. Estamos licitando mais um piscinão do Rio Verde, em Itaquera", disse.



Segundo Nunes, a cidade tinha 2.400 funcionários de plantão para ajudar na recuperação da cidade após o temporal, com mais de 350 carros à disposição para atender à população.

Chuva histórica

A cidade de São Paulo registrou nesta sexta-feira (24) o terceiro maior volume de chuva desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1961 - foram 125,4 mm acumulados.

A violência do temporal causou uma série de transtornos na cidade. Ruas e avenidas ficaram alagadas. As enxurradas arrastaram carros, e as estações de metrô ficaram tomadas pelas águas que escorreram com força pelas escadas.



O teto do shopping Center Norte, no bairro Vila Guilherme, na região norte da cidade, desabou no meio do corredor, entre os lojistas e clientes do estabelecimento. Não há registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros recebeu chamado para o desabamento de uma casa em Santana (Zona Norte), e também não registou feridos.



Mesmo depois das chuvas, as pessoas encontravam dificuldades para voltar para a casa. Além da lentidão do trânsito nas ruas e avenidas.