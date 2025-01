Diversos estados do Brasil podem enfrentar fortes chuvas - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/01/2025 13:42

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e também amarelo para perigo de chuvas intensas pelo menos até sexta-feira (31), para diversas regiões do país, incluindo o Rio de Janeiro. O aviso pode ser atualizado a qualquer momento.

De acordo com o instituto, o alerta laranja indica para a chance de precipitações de até 100 mm por dia e também ventos intensos de até

Conforme o Inmet, no caso do aviso amarelo, há possibilidade de precipitações de até 50 mm por dia, além de ventos com velocidade de até 60 quilômetros por hora.

Alerta laranja

Goiás

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Alerta amarelo

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

São Paulo

Minas Gerais

Espírito Santo

Ainda de acordo com o Inmet, há outros alertas para o País que estão com validade entre esta quarta-feira (29), e quinta-feira (30), como é o caso de estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e também parte Sul do Brasil.

Veja algumas recomendações

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).