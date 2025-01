Joias foram recuperada durante a prisão do casal - Divulgação

Publicado 30/01/2025 11:54 | Atualizado 30/01/2025 12:47

Um casal foi preso em flagrante após render funcionárias de uma joalheria e roubar cerca de R$ 700 mil em joias, em um shopping de Barra do Garças, no Mato Grosso, na madrugada desta quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher, utilizando máscara cirúrgica, entrou na loja se passando por cliente. Durante o atendimento, ela apresentou fotos de familiares das funcionárias e, em tom ameaçador, afirmou ter detalhes sobre as rotinas e endereços.

"Utilizando as informações para coagir as vítimas, ela anunciou o roubo, dizendo ainda que outros integrantes da quadrilha aguardavam no estacionamento do shopping. As atendentes da loja entregaram à suspeita, joias pequenas, em um envelope", informou a corporação em nota.

Após o crime, uma força-tarefa da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) foi mobilizada para identificar o veículo usado e os suspeitos. Logo em seguida, as equipes receberam informações que ajudaram na prisão do casal.

O veículo foi interceptado na rodovia GO-060, próximo à cidade de Nazário. No momento da abordagem, as joias foram recuperadas.

"Em uma ação rápida e coordenada, conseguimos mobilizar as forças de segurança e garantir o êxito na prisão dos envolvidos, além da recuperação de todos os bens furtados", afirmou o delegado titular da Derf de Barra do Garças, Nelder Martins.

O delegado responsável pelo caso, Nelder Martins, ressaltou ainda que a mulher, de 37 anos, e o homem, de 23 anos, são considerados de alta periculosidade, uma vez que ambos possuem antecedentes criminais relacionados a roubos e furtos de joias, com registros de atuação em Goiás, Pará e Mato Grosso.



Os dois foram capturados em flagrante pela PM de Goiás e encaminhados à delegacia de Trindade. A Delegacia de Roubos e Furtos de Barra do Garças instaurou um inquérito para apurar o caso.