Nas imagens registradas do momento, é possível ver a carreta passando por cima dos carros - Reprodução / TV Bahia

Publicado 30/01/2025 10:27

Uma colisão entre uma carreta bitrem e dois carros de passeio deixou seis mortos, incluindo três crianças, na tarde desta quarta-feira (29), no km 122 da BR-110, em Antas, a 300 km de Salvador. Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital de Ribeira do Pombal em estado grave e segue internada. Segundo informações do jornal local "Acorda Cidade", o motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava no sentido Paulo Afonso quando colidiu com dois carros menores, que seguiam no sentido Cícero Dantas.

Em um dos veículos estavam duas pessoas e, no outro, cinco, incluindo as três crianças que morreram e um adulto.

O trecho foi totalmente interditado pela PRF após o acidente. Segundo a Prefeitura de Antas, a vítima que sobreviveu foi levada ao Hospital de Ribeira do Pombal após ficar presa às ferragens e ser resgatada pelos bombeiros. Não há atualizações sobre o estado de saúde.