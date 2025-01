Homem foi flagrado por câmera de segurança - Reprodução

Publicado 31/01/2025 08:54 | Atualizado 31/01/2025 09:03

Minas Gerais - O homem que invadiu a garagem de um prédio na madrugada da última terça-feira (28) foi preso nesta quarta-feira (29). O caso aconteceu em Divinópolis, no interior de Minas Gerais.

A Polícia Militar, acionada por moradores, iniciou uma operação para tentar localizar o suspeito. Ele foi encontrado próximo à Praça do Santuário e confessou o crime.

O investigado informou que parte do material furtado se encontrava em um hotel localizado no centro da cidade, e que havia vendido a bicicleta e a motocicleta para um indivíduo, próximo a outra praça.

Os militares do 23º BPM (Divinópolis) foram ao hotel indicado e apreenderam diversos produtos de procedência duvidosa e recuperaram um carregador por indução, produtos de higiene e até o controle do portão do edifício, objetos reconhecidos por duas das vítimas do furto no edifício.

Ainda foram apreendidos a um canivete; uma bermuda e uma jaqueta utilizadas no crime, além de R$199,55 em dinheiro. O homem de 26 anos foi preso por furto qualificado e encaminhado para a Delegacia juntamente com os materiais.

Ele possui registros policiais por tráfico de drogas, agressão, ameaça, desobediência, uso de drogas e diversos registros por furtos em residências e receptações de materiais de origem criminosa.

O caso

Um homem foi flagrado na madrugada desta terça-feira invadindo um prédio em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Para isso, ele passou por um espaço de cerca de 15 centímetros de largura. Veja o vídeo

O suspeito fugiu do local e conseguiu levar uma motocicleta, uma bicicleta infantil, R$ 50 em dinheiro e alguns documentos e objetos pessoais.

Os furtos foram percebidos pelos moradores somente na manhã seguinte ao ocorrido. Três pessoas acionaram a Polícia Militar quando se depararam com a situação.