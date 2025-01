Homem foi flagrado durante invasão à garagem - Reprodução

Publicado 29/01/2025 11:32

Minas Gerais - Um homem foi flagrado na madrugada desta terça-feira (28) invadindo um prédio em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Para isso, ele passou por um espaço de cerca de 15 centímetros de largura.

Homem é procurado pela polícia após invadir garagem de prédio por fresta de 15 cm.



Crédito: Reprodução. pic.twitter.com/X1nu9h00e2 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2025

O suspeito fugiu do local e conseguiu levar uma motocicleta, uma bicicleta infantil, R$ 50 em dinheiro e alguns documentos e objetos pessoais.

Os furtos foram percebidos pelos moradores somente na manhã seguinte ao ocorrido. Três pessoas acionaram a Polícia Militar quando se depararam com a situação. As informações foram passadas no programa "Encontro", da TV Globo.

A identidade do homem já foi descoberta e ele segue foragido. O DIA buscou contato com a Polícia Civil para entender mais detalhes sobre o ocorrido, mas não recebeu respostas até a publicação desta matéria.