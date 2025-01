Claudia Raia - Reprodução / Instagram

Claudia RaiaReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2025 08:17 | Atualizado 29/01/2025 08:32

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG) afirmou, nesta terça-feira (28), que apresentou uma queixa-crime contra a atriz Claudia Raia por corrupção de menor, após ela ter revelado que deu um vibrador de presente para sua filha, na época com 12 anos. A declaração foi feita pela artista durante uma entrevista ao programa "Goucha", transmitido no canal televisivo português "TVI" no último dia 20 de janeiro.

"12 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é criança. Já apresentei a queixa-crime e vou acompanhar, porque Claudia Raia, na minha concepção, precisa ser punida com todo o rigor da lei, porque o que ela fez é extremamente nocivo para a sociedade. Ela tomou uma postura pública incentivando, achando bonito, entregar um vibrador para uma criança de 12 anos de idade", disse Caporezzo.

fotogaleria

"Lembrando que menor de 14 anos, qualquer ato libidinoso é considerado estupro. O que ela está favorecendo com este comportamento, em última instância, é a pedofilia, porque é claro que isso vai abrir margem na imaginação da criança para outras coisas incompatíveis com a idade", declarou o parlamentar, em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Entenda

Durante a entrevista à televisão de Portugal, Claudia, de 58 anos, contou sobre a forma como lidou com a educação sexual da sua filha. "Tenho 17 vibradores em casa e, quando a Sophia [filha da atriz com o ator Edson Celulari] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica", explicou. Atualmente, Sophia Raia tem 22 anos.

A fala gerou polêmica entre internautas, que criticaram a declaração da artista. "Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas?", escreveu uma mulher. "12 anos, uma criança ainda gente", digitou um homem.

A reportagem tentou contato com a assessoria da Claudia Raia, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.