Diretores da Upbus e Transwolff foram presos por suspeita de ligação com a facção criminosa PCCUpbus/Divulgação

Publicado 29/01/2025 19:44

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) que irá substituir as empresas Transwolff e UPBus na concessão de linhas de ônibus da capital. As empresas operam desde abril do ano passado sob intervenção, geridas pela empresa municipal SPTrans, após uma operação policial decretar a prisão de 18 diretores das duas empresas por suposto envolvimento com o crime organizado e lavagem de dinheiro.

Na operação policial, que foi chamada de Fim da Linha, diretores das duas empresas foram presos por suspeita de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

As linhas concedidas às empresas atendem cerca de 650 mil passageiros por dia e as duas companhias receberam R$ 800 milhões de remuneração da prefeitura em 2023.

O município não definiu um prazo para a substituição completa das empresas, mas afirma que dará continuidade ao atendimento à população.