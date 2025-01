Agressora utilizou celular para desferir golpes contra suposta amante - Reprodução

Agressora utilizou celular para desferir golpes contra suposta amanteReprodução

Publicado 29/01/2025 18:17

Uma mulher espancou outra após olhar o celular do marido, ver troca de mensagens e desconfiar de traição. A agressão foi registrada em vídeo. O caso aconteceu nesta segunda-feira (27), em Cubatão, São Paulo.

Mulher espanca outra após olhar o celular do marido, ver troca de mensagens e desconfiar de traição em Cubatão, São Paulo.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/Fgew1AWqkx — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2025 Nas imagens, a mulher dá tapas no rosto da outra enquanto grita "tu deu para o meu marido, né?". É possível ouvir a resposta da agredida "ai, calma aí, [nome da agressora]!". Nas imagens, a mulher dá tapas no rosto da outra enquanto grita "tu deu para o meu marido, né?". É possível ouvir a resposta da agredida "ai, calma aí, [nome da agressora]!".

A suposta amante ainda tenta alegar que está sozinha com a filha, em uma tentativa de acalmar a agressora. Como resposta, a mulher continua a bater e desfere golpes com o celular no rosto da agredida.

O incidente aconteceu na Rua João Damaso, no Parque Fernando Jorge. Em resposta ao contato do DIA, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) diz não ter localizado registros do caso.