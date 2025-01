Casal foi preso com drogas no interior de Goiás - Divulgação

Publicado 31/01/2025 10:04

Goiás - Um casal foi preso em flagrante na última quarta-feira (29) por guardar drogas em uma lata de leite infantil que pertence ao filho dos dois, de apenas seis meses. O caso aconteceu na cidade de Posse, no interior de Goiás.

A Polícia Civil realizou uma operação para prender os suspeitos, que já eram investigados por envolvimento com o tráfico. Além da droga, os agentes apreenderam uma balança de precisão e materiais utilizados na comercialização dos entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências necessárias para garantir a segurança da criança.



O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.