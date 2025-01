Seis veículos da marca Porsche foram furtados na madrugada de quinta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/01/2025 10:13 | Atualizado 31/01/2025 12:56

Seis carros da marca Porsche foram furtados, na madrugada de quinta-feira (30), de um estacionamento na Vila Olímpia, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos criminosos pula o muro do estacionamento, acessa um dos veículos e foge em seguida.



De acordo com a emissora Band TV, uma das vítimas deixou seu carro no local por volta de pouco antes da meia-noite com um manobrista. O funcionário então estacionou o veículo e, na sequência, colocou outros carros ao lado.

Em seguida, acionou o alarme e foi embora. Pouco antes das 5h, no entanto, um homem pegou a chave, que havia sido deixada sobre a roda do automóvel, e fugiu com ele.



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que quatro dos seis veículos furtados já foram localizados por meio de rastreadores e apreendidos nos bairros vizinhos de Santo Amaro, Jabaquara, Planalto Paulista e Vila Congonhas.



O caso foi registrado no 96º Distrito Policial do Itaim Bibi. As investigações continuam para localizar os dois carros restantes e identificar a autoria do crime.