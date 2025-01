Inscrições para o Revalida estão abertas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira (31), no horário de Brasília - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 31/01/2025 16:25

As inscrições para a primeira etapa de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) estão abertas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira (31), no horário de Brasília.



No momento da inscrição, o interessado deve indicar a cidade onde deseja realizar a prova, em 23 de março. A novidade desta edição é a inclusão das cidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre, ampliando para 11 as regiões onde as provas objetivas e práticas serão realizadas.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disse que o objetivo da medida é ampliar a realização do Revalida pelo território nacional.



As capitais onde serão realizadas as provas são:



Região Centro-Oeste

Brasília

Campo Grande



Região Nordeste

Recife

Salvador



Região Norte

Porto Velho

Rio Branco



Região Sudeste

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

São Paulo



Região Sul

Curitiba

Porto Alegre



Inscrições



As inscrições para esta etapa do Revalida 2025/1 devem ser feitas por meio do Sistema Revalida.



A taxa de inscrição custa R$ 410 e deve ser paga em qualquer agência bancária ou casa lotérica até 5 de fevereiro pela Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) gerada na inscrição.



O participante deve informar se precisa de atendimento especializado. Nesse caso, será necessário anexar, no Sistema Revalida, a documentação legível que comprove a condição que justifique o atendimento especial. O documento deve informar o nome completo do solicitante; o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), bem como a assinatura e a identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde ou de órgão competente.



A solicitação de tratamento por nome social também deve ser pedida no momento da inscrição, se identificando que quer ser reconhecido socialmente por sua identidade de gênero, independentemente do nome civil.



Entre 24 a 29 de março, os participantes devem apresentar os documentos comprobatórios de conclusão do curso: diploma, certificado ou declaração que pode ser usada para comprovar a conclusão do curso.



Revalida



O Revalida é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em território nacional e, por isso, precisam revalidar o diploma no Brasil.



O exame é aplicado pelo Inep desde 2011, enquanto a revalidação é de responsabilidade de instituições de educação superior públicas que aderirem ao exame.



As provas são divididas em duas etapas, teórica e prática, que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).



As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.