Data remete à posse de José Sarney em 1985, que encerrou duas décadas de regime militar - DivulgaÇÃo

Publicado 31/01/2025 17:17

São Paulo - A Fundação Astrojildo Pereira, vinculada ao Cidadania, realizará um evento em Brasília, no dia 15 de março, para marcar os 40 anos da redemocratização do Brasil. A data remete à posse de José Sarney em 1985, que encerrou duas décadas de regime militar.

Sarney será um dos homenageados no encontro, que ocorrerá no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

O evento contará com a participação de diversas personalidades, incluindo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim. Os debates serão organizados em três mesas, com foco em conquistas, desafios e pendências da democracia brasileira.

A convocatória do evento destaca o papel do governo Sarney na reconciliação nacional, com a convocação da Assembleia Constituinte que deu origem à Constituição de 1988. "A retomada das eleições diretas pavimentou o caminho para novas conquistas, como a estabilidade econômica, mas ainda não saldou todas as dívidas com a população", diz o texto.

O evento reunirá nomes como Cristóvam Buarque, Rubens Ricupero e Raul Jungmann. Também haverá participação internacional, com vídeos da ex-presidente chilena Michelle Bachelet e da opositora venezuelana María Corina Machado.

Veja a programação:

9h - ABERTURA

- Exibição do Filme - 'Os 40 anos da redemocratização brasileira pelas lentes do mestre Orlando Brito'

- Com as boas-vindas do Diretor-Geral da Fundação Astrojildo Pereira, Marcelo Aguiar, do Presidente Nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, e da deputada federal Anny Ortiz (Cidadania-RS)

9h30 - MESA I - Democracia 40 anos: As conquistas consolidadas

Convidados:

- José Sarney: O condutor da reconciliação do Brasil com a democracia

- Nelson Jobim: A nova Constituição e os avanços da democracia

- Rubens Ricupero: A derrota da hiperinflação

- Vídeo/Julio Maria Sanguinetti

- Vídeo/Michelle Bachelet

11h30 - MESA II - Democracia 40 anos: Dúvidas e dívidas do presente

Convidados:

- Cristovam Buarque: Os deserdados da democracia

- Cármem Lúcia: O lugar da mulher na democracia brasileira

- Mark Lilla: Os dilemas da democracia contemporânea

- Maria Corina Machado (Vídeo): A ditadura venezuelana e suas consequências na América do Sul

13h às 15h - Intervalo para almoço

15h - MESA III - Democracia 40 anos: Os desafios do futuro

Convidados:

- Raul Jungmann: O papel das Forças Armadas na manutenção da democracia

- Marco Marrafon: Novos totalitarismos na era digital e os desafios na defesa das liberdades e da democracia

- Dora Lúcia Bertúlio: Os caminhos da igualdade de gênero e racial

- Joênia Wapichana: A conta da crise climática

16h30 - ENCERRAMENTO