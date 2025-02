Mulher é presa após furtar mais de R$ 10 mil em produtos de supermercados - Reprodução

Publicado 31/01/2025 18:19

Uma mulher foi presa por furtar cerca de R$ 10 mil em produtos de um supermercado em Prudentópolis, na região central do Paraná. Segundo a polícia, a suspeita cometeu o mesmo crime pelo menos duas vezes antes de ser pega.



Os registros, feitos nos dias 24 de novembro e 8 e 22 de dezembro de 2024, mostram que ela utilizava o mesmo método em todas as ocasiões: saía do estabelecimento com um carrinho cheio de mercadorias sem pagar, fazendo uma breve parada em uma gôndola próxima à saída para disfarçar a ação.



Na última tentativa, no entanto, um funcionário que estava na área externa do supermercado percebeu a movimentação suspeita e impediu o furto. As imagens mostram que, cerca de 40 segundos após a tentativa de crime, ele corre para dentro do mercado e alerta outros colegas. A mulher foi presa em flagrante, mas liberada após pagar fiança.

Na foto, mercadaria apreendida na casa da suspeita



Após a prisão, a polícia tomou conhecimento dos furtos anteriores e abriu dois novos inquéritos. A Justiça aceitou o pedido da Polícia Civil e decretou a prisão preventiva da suspeita, que foi detida novamente na quarta-feira (29). Dessa vez, por se tratar de prisão preventiva, não há possibilidade de fiança.



Durante o cumprimento do mandado, a polícia encontrou na casa da mulher produtos avaliados em aproximadamente R$ 10 mil. Como diversos itens estavam vencidos há meses – alguns desde setembro de 2024 –, os investigadores suspeitam que ela tenha cometido outros furtos além dos três registrados. No entanto, até o momento, não há indícios de envolvimento de funcionários ou seguranças do supermercado no esquema.

