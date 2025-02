Deputados reunidos para eleição da Mesa Diretora - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Deputados reunidos para eleição da Mesa DiretoraBruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 01/02/2025 20:46 | Atualizado 01/02/2025 20:49





Foi eleita a chapa única inscrita pelo bloco parlamentar de apoio ao agora novo presidente da Câmara dos Deputados, composto por 17 dos 20 partidos com assento na casa. Não houve candidaturas avulsas para nenhum desses cargos.



Assim ficou a nova gestão da Câmara dos Deputados para o próximo biênio:



- Presidência: Hugo Motta (Republicanos-PB) - 444 votos

- 1ª vice-presidência: Altineu Côrtes (PL-RJ) - 440 votos

- 2ª vice-presidência: Elmar Nascimento (União-BA) - 427 votos

- 1ª secretaria: Carlos Veras (PT-PE) - 427 votos

- 2ª secretaria: Lula da Fonte (PP-PE) - 437 votos

- 3ª secretaria: Delegada Katarina (PSD-SE) - 445 votos

Por acordo, partidos cederam algumas vagas entre os suplentes. Conforme anunciado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após a reunião de líderes, o PT cedeu uma das cadeiras de suplência ao PSB. Foram eleitos como suplentes:



- 1° suplente: Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) com 395 votos

- 2° suplente: Paulo Folletto (PSB-ES) com 389 votos

- 3° suplente: Dr. Victor Linhares (Podemos-ES) com 388 votos

- 4° suplente: Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) com 371 votos



Os deputados escolhidos serão responsáveis por conduzir os trabalhos até o fim de 2026.



* Com informações da Agência Brasil