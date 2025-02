Mateus Lugatto Ribeiro Garcia e Miguel Lugatto Ribeiro Garcia, de 19 anos - Reprodução/internet

Mateus Lugatto Ribeiro Garcia e Miguel Lugatto Ribeiro Garcia, de 19 anosReprodução/internet

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira, 3, os corpos dos dois irmãos gêmeos que se afogaram no lago municipal de Viradouro, no interior paulista, na tarde do domingo (2).

Mateus Lugatto Ribeiro Garcia e Miguel Lugatto Ribeiro Garcia, de 19 anos, foram com três amigos à praça vizinha ao lago, situado na avenida Rui Barbosa, na entrada da cidade. Após alguns minutos de conversa, quatro deles entraram na água, o que é proibido pela prefeitura. O lago tem pelo menos três metros de profundidade e água turva, segundo a administração municipal.

De acordo com a Defesa Civil, os dois irmãos não conseguiram sair. Um deles começou a se afogar e o outro foi socorrê-lo, mas ambos acabaram desaparecendo. Os outros dois amigos conseguiram sair da água e acionaram o vigia - o lago é monitorado por uma empresa particular de segurança. O vigia acionou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, e agentes começaram a busca pelos dois desaparecidos.

Na noite de domingo, a busca precisou ser interrompida. Ao ser retomada, na manhã de segunda-feira, os corpos foram encontrados

A prefeitura divulgou uma nota oficial lamentando a morte deles. "Com imensa tristeza, lamentamos a partida precoce dos irmãos Miguel e Matheus, vítimas de um trágico afogamento no Lago Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos, desejando que encontrem amparo e conforto neste momento de profunda dor", afirma o texto.