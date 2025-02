Essa é a terceira vez neste ano que Quaraí atinge temperaturas extremas - Reprodução

Publicado 04/02/2025 20:18

A cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul, registrou nesta terça-feira, 4, a marca de 43,8°C, a maior temperatura já registrada no Rio Grande do Sul desde o início das medições regulares, em 1910, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Considerando que a medição do órgão federal esteja correta, apesar de diferenças observadas em estações próximas de ambos os lados da fronteira, o novo recorde supera o anterior de 42,9°C, atingido em Uruguaiana no dia 27 de fevereiro de 2022.

A máxima registrada até às 15h na estação meteorológica automática do Inmet em Quaraí, supera o recorde estadual e estabelece novos marcos: é a maior temperatura oficial já anotada no verão gaúcho e a mais alta para o mês de fevereiro, segundo o Climatempo. Essa é a terceira vez neste ano que a cidade atinge temperaturas extremas, após registrar 42,5°C na segunda-feira (3) e 42,4°C em 23 de janeiro.

A medição ainda está sujeita a confirmação pelo Inmet. Caso validada, será a primeira vez que o Rio Grande do Sul registra uma temperatura na casa dos 43°C. A onda de calor intensa que atinge o estado contrasta com eventos climáticos recentes, como a maior enchente da história gaúcha, ocorrida oito meses antes.