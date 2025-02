Equipe de Milton Nascimento falou sobre ausência do artista no Grammy - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 07:34

O governo brasileiro manifestou nesta terça-feira (4) seu repúdio ao tratamento dado pelos organizadores do Grammy a Milton Nascimento, que foi posicionado "em um local incompatível com a sua trajetória" e não assistiu à cerimônia O cantor, 82, concorria ao prêmio na categoria melhor álbum vocal de jazz, mas se ausentou da cerimônia do último domingo (2) em Los Angeles, porque a organização o excluiu das mesas principais, onde posicionou a vocalista e contrabaixista americana Esperanza Spalding, que colaborou no álbum.O Ministério da Cultura manifestou seu repúdio ao tratamento dado ao cantor: "A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com a sua trajetória, seu prestígio internacional e suas necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira."A equipe de produção de Milton Nascimento informou nas redes sociais que os organizadores alegaram que estariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam ver no vídeo.