Hugo Motta se reuniu com lideranças partidáriasReprodução / Redes sociais

Publicado 05/02/2025 17:21

A Câmara dos Deputados terá uma comissão especial para discutir uma reforma eleitoral com modelo distrital misto. A decisão foi tomada em reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o colégio de líderes partidários, na manhã desta quarta-feira, 5.

A bancada do PSD está em defesa do modelo distrital misto, por meio do Projeto de Lei 9.212/2027, de autoria de José Serra (PSDB-SP), quando era senador. O formato combina regras do voto distrital (majoritário) com o voto em listas fechadas (proporcional). Ainda não estão definidos os integrantes da comissão especial.