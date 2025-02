Guilherme Isaque de Souza Ferreira, 18 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2025 18:05 | Atualizado 06/02/2025 18:07

Guilherme Isaque de Souza Ferreira, 18 anos, viralizou nas redes sociais após ser aprovado no vestibular. A mãe do jovem, que tem paralisia cerebral, registrou o momento da comemoração em vídeo, que alcançou milhares de visualizações. "Eu passei! Eu passei!", celebra o estudante. Confira o registro na íntegra.

Jovem com paralisia cerebral comemora aprovação em 2º lugar na UFSCar



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/OIAMmTgNcJ — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2025

Guilherme foi aprovado em segundo lugar no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). No perfil pessoal das redes, o jovem compartilha vídeos da rotina, leituras, fotos com os amigos e publicações sobre capacitismo e inclusão.

Em uma postagem no Instagram, a mãe do estudante celebrou a conquista. "Aqui estamos nós. Você [Guilherme], com 18 anos, comemorando mais uma vitória. Essa é uma de muitas que Deus ainda tem para você", escreveu.

Reações

Os internautas reagiram à comemoração de Guilherme com emoção e alegria. "Eu chorei, você chorou, nós choramos", comentou uma. "Eu vibrei junto com ele!", apontou outra. "Guilherme Isaque encoraja e traz esperança à muitas outras pessoas com deficiência", destacou outro usuário da internet.