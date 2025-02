Ministra da Cultura Margareth Menezes visitou a igreja onde aconteceu a tragédia - Divulgação

Ministra da Cultura Margareth Menezes visitou a igreja onde aconteceu a tragédiaDivulgação

Publicado 07/02/2025 14:45

Salvador - Margareth Menezes, ministra da Cultura, visitou nesta quinta-feira (6) a Igreja de São Francisco de Assis, local onde parte do teto desabou na última quarta-feira (5) e casou a morte da turista Giulia Panchoni Righetto . Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Ela foi ao local acompanhada do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass. Uma equipe do Iphan também foi à igreja para estudar a estrutura e coletar informações necessárias para o início das obras.

"A primeira coisa de tudo é prestar solidariedade à família da Giulia, afinal de contas é a dor pela perda de uma pessoa", declarou a ministra. Nesta quinta, ela falou por telefone com o pai de Giulia, Gilmar, para prestar condolências à família da jovem paulista.



"E eu como soteropolitana tenho o sentimento pelo que aconteceu nessa igreja, que é tão importante para o nosso patrimônio. E nós vamos reconstruir a igreja", completou.



No dia anterior, Margareth já havia publicado no X, antigo Twitter, um texto sobre a tragédia. Nele, ela reforçou a importância histórica da igreja.

"A Igreja de São Francisco carrega em suas paredes a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo", escreveu.

Na sequência ela disse não poupará "esforços para restaurar essa igreja tão importante".

A Igreja de São Francisco carrega em suas paredes a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo. — Margareth Menezes (@MargarethMnzs) February 5, 2025

Desabamento

O acidente aconteceu em meio a visitação de turistas ao templo, que seguia aberto para roteiros mesmo com problemas estruturais há anos. O acesso custava R$ 10 por pessoa, mesmo valor que foi pago pelas vítimas.



A guia de turismo Meirelúcia Oliveira acompanhava um grupo de São Paulo e estava prestes a sair do templo, quando tudo aconteceu.

"Quando a gente já estava na porta [de saída], a igreja abriu um buracão. [A madeira] Veio descendo, arriando, eu gritei por misericórdia, saí por ali e a família arrombou a porta. Nós conseguimos sair, sobreviver", relatou.

O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, principalmente a madeira que cobria o forro da nave. O desabamento ainda provocou a morte de uma turista de 26 anos e deixou outras cinco pessoas feridas.



A mulher que morreu foi identificada como Giulia Panchoni Righetto. Ela era de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e passeava no local com o namorado e um casal de amigos.