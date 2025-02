A distribuidora de energia elétrica Enel São Paulo - Divulgação / Enel

Publicado 07/02/2025 09:23

A distribuidora de energia elétrica Enel São Paulo, que atende 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, afirmou que até as 7h desta sexta-feira (07) havia restabelecido o fornecimento a 92% dos consumidores que ficaram sem luz em decorrência das chuvas de quinta-feira, 6.

O número exato de pessoas afetadas não foi informado. Na noite de quinta, a companhia afirmou que eram 1,8% de seus clientes com maior impacto sob as regiões Oeste e Sul. "No momento, a operação entrou em padrão de normalidade, com atendimentos para cerca de 0,3% de unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital", informou nesta sexta-feira em nota.

A companhia disse ainda ter reforçado seu plano de ação emergencial com a mobilização antecipada de equipes de campo. "Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes em menos de 12h após o início da tempestade", disse.