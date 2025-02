Acidente deixou dois mortos em São Paulo - Reprodução/X

Acidente deixou dois mortos em São PauloReprodução/X

Publicado 07/02/2025 10:41 | Atualizado 07/02/2025 11:36

São Paulo - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um avião de pequeno porte caiu na Zona Oeste de São Paulo . O acidente, que aconteceu às 7h18 desta sexta-feira (7), causou a morte de duas pessoas e deixou outras seis feridas. Confira:

Vídeo mostra momento exato da queda de avião em São Paulo; confira.



Crédito: Reprodução. pic.twitter.com/rLvIn85DZX — Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2025

Outros vídeos que circulam pelas redes sociais mostram os arredores do acidente logo após a queda. Um ônibus e um número indeterminado de carros pegaram fogo.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do estado, Tarcísio Freitas (Republicanos) lamentaram o ocorrido . Equipes municipais e estaduais atuam na região.

Além deles, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), vinculado à Força Aérea Brasileira, está trabalhando no local para tentar entender as causas do ocorrido.

Tragédia

Uma avião de pequeno porte caiu na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, na manhã desta sexta-feira. A aeronave iria para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

As duas mortes confirmadas são de dois ocupantes da aeronave que não tiveram suas identidades divulgadas. Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus e carros que estavam na via e os veículos pegaram fogo.

Dois dos seis feridos são uma idosa, ocupante do ônibus, e um motociclista. Ambos tiveram ferimentos leves segundo o Corpo dos Bombeiros. O ônibus estava quase vazio na hora do acidente. A avenida, uma das mais movimentadas da região, permanece interditada.