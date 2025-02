Oposição usou fala de Lula sobre preço dos alimentos para criar memes e criticar o governo - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Oposição usou fala de Lula sobre preço dos alimentos para criar memes e criticar o governoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 07/02/2025 12:35

Após a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o preço dos alimentos, em que sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros, internautas usaram as redes sociais para multiplicar memes e piadas sobre a afirmação.

Considerada infeliz frente à alta da inflação sobre o preço da comida, a declaração ocorreu durante entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira, 6. "Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter de baixar para vender, porque, senão, vai estragar", sugeriu o presidente.

Nas redes sociais, tanto páginas de humor quanto políticos de oposição fizeram chacota com a "solução" apresentada por Lula. Em uma das publicações, há a imagem de uma mulher no supermercado em frente a prateleiras vazias, fazendo gestos como quem pensa, com a legenda "eu escolhendo apenas os produtos baratos no governo Lula".

Outra linha de piadas faz referência às promessas de campanha de Lula, quando afirmava, por exemplo, que o valor da picanha ficaria mais acessível aos brasileiros. A ex-candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo) publicou uma imagem do presidente durante a entrevista, com a frase: "prometeu picanha, entregou jejum intermitente".

Também é compartilhado nas redes sociais um vídeo em que uma pessoa, em vez de passar café utilizando pó, prepara a bebida dissolvendo balas sabor café, em ironia ao preço do item. O grão deve subir de 20% a 25% nos próximos dois meses, por conta do aumento da demanda global e por uma sequência de eventos climáticos que afetaram o Brasil, o maior produtor mundial.

O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), que tem sido um dos principais oposicionistas do presidente nas redes socais, também usou a declaração para atacar o governo.

A partir da referência ao personagem Julius, da série americana Todo mundo odeia o Chris, conhecido por gostar de obter os maiores descontos possíveis, Nikolas fez uma montagem com o rosto de Lula, com a famosa frase dita pelo personagem: "se eu não comprar nada, o desconto é bem maior".

O tema dos alimentos tem sido especialmente explorado pela oposição, que chegou a confeccionar bonés com os dizeres "comida barata novamente, Bolsonaro 2026".

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), os alimentos subiram em média 57%, acima da inflação geral do período, que foi de 30% Nos dois primeiros anos do terceiro mandato do petista, a inflação sobre os alimentos soma 7,6%.