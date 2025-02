Publicado 07/02/2025 16:56

Brasília - Canal no WhatsApp vai publicar verificações, conteúdos explicativos e um minicurso criado em convênio com o projeto Mediawise, do Instituto Poynter, destinado ao público brasileiro de qualquer idade.

O Comprova, iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada pela Abraji e da qual fazem parte 42 organizações de notícias, está lançando nesta quinta-feira, 30, um canal no WhatsApp para publicação de checagens e outros conteúdos produzidos pelo projeto.

O Comprova monitora redes sociais e aplicativos de mensagem para detectar conteúdos virais falsos ou enganosos sobre saúde, políticas públicas, eleições e mudanças climáticas. As verificações são feitas de modo colaborativo por jornalistas de distintos veículos de comunicação e publicadas somente depois de uma revisão feita por ao menos três jornalistas de veículos que não participaram da investigação.



O acesso ao canal é gratuito e pode ser feito por este link ou pelo QR-Code ao lado.



O canal do Comprova no WhatsApp pretende reduzir a distância entre o projeto e o público e aumentar a velocidade de distribuição das verificações. E amplia ainda mais o alcance das checagens que hoje são republicadas pelos 42 veículos que participam do projeto.



"É essencial que as checagens estejam cada vez mais presentes no WhatsApp, perto das pessoas, buscando circular com a maior velocidade possível e nos mesmos espaços em que grassa a desinformação. Com essas iniciativas, o Comprova dá mais um passo importante para se aproximar mais do seu público alvo", comenta Katia Brembatti, presidente da Abraji.



Os assinantes do canal do Comprova no WhatsApp terão acesso no lançamento ao minicurso Aprenda a identificar boatos nas redes. O curso é gratuito e terá duração de 10 dias. Nesse período, os assinantes do canal receberão lições diárias com dicas para detectar conteúdos enganosos que circulam pelas redes sociais ou por aplicativos de mensagem e assim aumentar a sua capacidade crítica e a resistência para a desinformação.



O curso foi desenvolvido pela MediaWise, iniciativa de letramento midiático do Poynter Institute, com apoio do WhatsApp, e adaptado para o público brasileiro pelo Comprova.



"Estamos entusiasmados com esta parceria com o Comprova para a adaptação brasileira deste curso da MediaWise que será transmitido por 10 dias pelo WhatsApp", diz Brittani Kollar, vice-diretora da MediaWise. "Em uma era de superabundância de informações, desde postagens incorretas compartilhadas involuntariamente até publicações falsas compartilhadas intencionalmente, é essencial que cada pessoa esteja equipada e confiante para identificar informações falsas e encontrar conteúdos confiáveis por conta própria".



"O canal no WhatsApp é uma ferramenta de transmissão simples e segura que auxiliará o Comprova a alcançar seu público em um aplicativo que já está na palma da mão de quase todos os brasileiros. Acreditamos que essa é uma maneira privada e eficiente para que os seguidores do projeto consigam acompanhar as informações que acharem mais úteis", afirmou Daniela Scapin, head de políticas públicas para o WhatsApp no Brasil.



Cada lição diária do curso terá duração de 5 a 7 minutos. No final do programa, os participantes estarão aptos a identificar as principais características de conteúdos suspeitos, conseguirão fazer algumas verificações por conta própria e saberão lidar com muito mais discernimento com os conteúdos enganosos ou deliberadamente falsos com os quais se defrontam cotidianamente nas redes sociais.



Sobre o Comprova



O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos criada em 2018 e liderada pela Abraji. O projeto reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhados nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. O Comprova é financiado pela Google News Initiative.



Sobre Mediawise



MediaWise é uma iniciativa de letramento midiático para redes sociais do Poynter Institute, uma organização sem fins lucrativos. O programa ensina pessoas de todas as idades e origens a se envolverem responsavelmente com conteúdos online na era de superabundância de informações. O MediaWise foi criado em 2018 para capacitar indivíduos a encontrar fontes confiáveis e dar sentido à vasta quantidade de informações que têm ao alcance das mão.



Sobre WhatsApp



Mais de 2 bilhões de pessoas em mais de 180 países usam o WhatsApp para manter contato com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar. O WhatsApp é gratuito e oferece mensagens e chamadas simples, seguras e confiáveis, em todo o mundo.