Cenipa encerra investigação em local de acidente de avião em São Paulo © Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 07/02/2025 18:57 | Atualizado 07/02/2025 18:59

A assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) que atuavam no cenário d o acidente na manhã desta sexta-feira (7), na capital paulista , finalizaram as investigações iniciais e liberaram a área para limpeza.

A equipe estava desde o final da manhã e pelo começo da tarde na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, onde um avião de pequeno porte, do modelo Beechcraft F90 King Air e matrícula PS-FEM, caiu após decolar do aeródromo do Campo de Marte, matando o piloto e seu proprietário.

Segundo a FAB a investigação continua com o levantamento de outras informações, porém foram recolhidos os elementos essenciais para análise da investigação.

Também informaram que a remoção dos destroços e bens transportados é de responsabilidade do operador ou proprietário da aeronave. "Essa medida tem como objetivo prevenir danos ao meio ambiente, à segurança, à saúde, ou à propriedade de terceiros e à coletividade".

A investigação não tem um prazo mas, como todas as investigações de acidentes aéreos com aviões civis no país, pode ser consultada no portal da aeronáutica, no Painel SIPAER.