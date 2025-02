Shara perdeu o controle do carro e colidiu com a cerca de proteção do Palácio do Jaburu - Reprodução / Divulgação

Publicado 08/02/2025 14:24 | Atualizado 08/02/2025 16:03

Uma mulher embriagada, identificada como Shara Fornalevicz, de 23 anos, perdeu o controle do veículo que dirigia na madrugada deste sábado (8) e colidiu com a cerca de proteção do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília. A motorista, presa em flagrante e sem habilitação, foi liberada após pagar fiança de R$ 15 mil.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes foram acionados por volta de 00h30 e seguiram até a guarita do local.

"A mulher exalava odor etílico e não conseguia responder a perguntas básicas, como nome, data de nascimento, horário e endereço residencial. Além disso, apresentava fala alterada, comportamento arrogante, olhos vermelhos e tom irônico", afirma a Polícia Militar.

Após a colisão, a mulher tentou sair do local solicitando um motorista de aplicativo, mas foi impedida por um militar do Exército que estava na guarita e presenciou o acidente. A força da batida fez com que o eixo dianteiro do Volkswagen Nivus quebrasse.

Shara se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia. Ela foi solta após familiares pagarem fiança de R$ 15 mil.