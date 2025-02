De acordo com a Defesa Civil do Paraná, as chuvas passaram de 150 mm ao dia - Divulgação / Defesa Civil do Paraná

Publicado 09/02/2025 11:35 | Atualizado 09/02/2025 11:47

As chuvas que atingem o Paraná desde a noite de sexta-feira, 7, afetaram direta ou indiretamente mais de duas mil pessoas, segundo a Defesa Civil do Estado. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida. As cidades mais atingidas são Paranaguá, Antonino, Morretes e Guaratuba. De acordo com a Defesa Civil do Estado, em algumas localidades, as chuvas passaram de 150 mm ao dia. Os danos ainda estão sendo contabilizados.

Segundo Hudson Leôncio Teixeira, secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná, a vítima fatal foi encontrada em uma área de difícil acesso em Limeira, no município de Guaratuba. "A confirmação foi feita pelos bombeiros. A localização foi em uma área afastada", disse. A polícia científica trabalha na identificação do corpo.

Ainda de acordo com o secretário, uma mulher está desaparecida. Inicialmente, as equipes receberam a informação de que se tratava de um casal, mas o homem foi localizado. As buscas estão sendo retomadas com a ajuda de cães farejadores.

Pessoas ilhadas

Na sexta-feira, 7, um ônibus escolar com crianças ficou ilhado em Guaratuba. Todas as pessoas foram imediatamente resgatadas.

"Nós não descartamos a possibilidade de encontrar mais pessoas nessa mesma condição (ilhadas). As casas estão sendo verificadas pelos bombeiros, mas alguns locais são de difícil acesso", disse Teixeira.

O secretário orienta que as pessoas fiquem atentas aos alertas - na sexta-feira, por exemplo, foi enviada uma mensagem para moradores de algumas regiões pelo Sistema Cell Broadcast -, buscando abrigo seguro em caso de necessidade.