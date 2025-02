Diogo Castor foi absolvido no caso da compra de um outdoor para homenagear a extinta força-tarefa da Operação - Reprodução / Redes sociais

Diogo Castor foi absolvido no caso da compra de um outdoor para homenagear a extinta força-tarefa da OperaçãoReprodução / Redes sociais

Publicado 08/02/2025 19:54

A absolvição do procurador Diogo Castor de Mattos no caso da compra de um outdoor para homenagear a extinta força-tarefa da Operação Lava Jato é definitiva. O processo transitou em julgado - não há mais possibilidade de recursos.

A juíza Thais Sampaio da Silva Machado, da 1.ª Vara Federal de Curitiba, absolveu o procurador na primeira instância. A 12.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região confirmou a sentença. O Ministério Público Federal não recorreu. As decisões consideraram que, com a reforma da Lei de Improbidade, a modalidade culposa (sem intenção) do ato deixou de existir. Assim, o procurador só poderia ser punido se tivesse custeado o outdoor com dinheiro público, o que não ocorreu.

O Conselho Nacional do Ministério Público havia aplicado pena de demissão a Castor de Mattos.